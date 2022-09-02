九肚澐灃洋房5880萬沽　內地業主慘蝕近2200萬｜ 多相

市場再錄豪宅大幅蝕讓個案，沙田九肚山豪宅澐灃洋房業主，趁三年額外印花稅（SSD）限期鬆綁，即以5,880萬沽出單位，帳面蝕近1,900萬元或24%，計及基本使費後，料實蝕近2,200萬元。

市場消息表示，是次成交為澐灃雙號屋，實用面積2,738平方呎，連147平方呎平台、576平方呎天台及334平方呎花園。單位新近以5,880萬元連雙車位沽出，呎價21,476元。

據放盤圖片所見，單位空間闊落，可望開揚景，內部裝修新淨。不過單位大廳連接的平台，地板及外牆亦有發黑兼有不少污漬。

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2019年買入價7743萬

據悉，原業主為內地客，於2019年2月以7,743.24萬元買入，持貨三年，帳面蝕1,863.24萬元，單位貶值24.1%。如計及當時入市繳稅約329萬元，及賣出的佣金共約58.8萬元，料蝕約2,251萬元。

不過原業主一手買入該單位時，獲發展商提供提前付清售價現金回贈，涉及約1.25%，相關金額涉及約96.8萬元，料抵銷部分蝕幅。因此最終實蝕金額約2,154萬元。

澐灃由萬泰集團及永泰（0369）發展，於2018年3月入伙，設有8座分層大廈，以及68座洋房，全盤提供158伙。