獲5組內地生搶租　屯門新裝修居屋1.3萬租出　高市價20%｜多相

踏入開學月份，大學周邊的住宅屋苑租金水平也被內地生搶高。鄰近嶺南大學的居屋景峰花園，一個連全新裝修的兩房單位近日獲5組內地生搶租，終以每月1.3萬元租出，較業主原叫價搶高1,500元或13%，同時亦較市價高出約18%。



中原分行副分區營業經理陳逸承表示，近月屯門區租賃市場氣氛保持活躍，區內景峰花園1座中層A室，實用面積504平方呎，兩房間隔，附全新裝修，原叫價1.15萬元，放盤三日速獲4至5組內地生洽租，最終由其中一組內地生以1.3萬元承租，呎租25.8元。

↓↓景峰花園放盤相片↓↓

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內地生網上睇盤 預繳全年租金

陳逸承指，新租客為兩名嶺南大學內地生，在未抵達香港的情況下，透過網上睇盤形式落實租務，並同時預繳一年租金。他又指，同類單位市值租金約1.1萬元，由於上址擁全新裝修，商議後業主亦願意添置睡床、桌椅等基本傢俱，內地生見可直接入住，不惜以高市價承租，最新月租較市價高出約18%。

業主願意添置睡床桌椅 回報6.6厘

他又表示，每年6月至9月份也是學生租務旺季，期間大部分住宅單位的租金也會被搶高，目前已屆9月份開學日子，租金升至高峰位，市值月租約1.1萬元的單位被搶高至約1.3萬元亦屬平常事。上述最新租出的兩房單位，於2014年以238萬元買入，業主可享約6.6厘租金回報。