銅鑼灣THE HAYWORTH BY V 即日拆售6伙　一房入場費795萬起

服務式住宅品牌V Group旗下銅鑼灣THE HAYWORTH BY V 推出拆售，並公布首張價單，提供6伙，入場單位售價795萬元，項目即日推售。

現金回贈達樓價1.9%

該項目首批6伙全數位於9樓，均為一房至兩房戶型，實用面積274至599平方呎，每伙亦附有裝修。價單售價為795萬至1,728萬元，呎價28,752元至29,014元。當中，最平一伙為9樓F室，實用面積274平方呎，屬一房間隔，售價795萬元，呎價29,014元。

項目未有提供任何優惠，但與多家銀行合作提供按揭計劃，現金回贈高達樓價1.9%。

原為服務式住宅 早前花2億翻新裝修

項目原為服務式住宅V Causeway Bay，早前斥約2億元進行翻新及裝修，發展商計劃保留一半樓層收租，餘下一半拆售，拆售部份易名為THE HAYWORTH BY V。

THE HAYWORTH BY V 提供64伙，位於大廈的8樓至19樓，包括一房至三房，當中一房佔38伙、兩房佔20伙，三房佔6伙，實用面積介乎274至875平方呎，部份單位連花園露台，每呎管理費約4.5元。至於其餘層數則為服務式住宅。

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