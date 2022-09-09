CCL連跌八周累挫5%　料下試170點支持位　九龍樓價跌破2019年低位

中原城市領先指數CCL最新報171.83點，創185周新低（2019年2月低見170.87點），按周跌0.80%，已連跌8周共5.09%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL連跌8周共5.09%，跌幅超過2019年調整周期。他又預料樓價持續穩步向下，跌勢有擴大跡象，170點水平為短期支持位。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.77點，創185周新低（2019年2月低見172.53點），按周跌0.91%。CCL（中小型單位）報171.05點，創185周新低（2019年2月低見170.78點），按周跌0.86%。CCL（大型單位)報175.91點，創79周新低（2021年2月低見173.63點），按周跌0.53%。

九龍CCL_Mass最新報163.08點，創240周新低，按周跌2.83%，跌幅是2019年9月後以來最大。

四區樓價錄兩跌兩升

按地區劃分，四區樓價錄兩跌兩升。 九龍CCL_Mass最新報163.08點，創240周新低，按周跌2.83%，跌幅是2019年9月後以來最大。港島CCL_Mass報176.89點，創190周新低（2019年1月低見176.09點），按周跌1.70%，跌幅20周以來最大。

新界東CCL_Mass報182.92點，為近183周次低，按周升0.71%。新界西CCL_Mass報164.15點，為近79周次低，按周升1.48%。