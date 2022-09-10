將軍澳鐵路盤高層三房劈價190萬　重回2017年水平｜多相

二手交投淡靜，部分業主願意減價求售。將軍澳鐵路站上蓋大型屋苑都會駅，一伙高層三房單位，放盤兩個月累積劈價190萬元，終以850萬元沽出，低估價銀行約兩成，重回2017年9月同類高層單位成交價。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為將軍澳都會駅3座高層C室，實用面積629平方呎，屬三房套間隔，坐向西面，可望園景。原業主今年7月以1,040萬元叫價放盤，單位及後減價190萬元或約18%，以850萬元易手，呎價為13,514元。是次買賣價重回2017年9月同類高層單位的成交水平。

低銀行估價12至19%

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為971萬元，而恒生估價則為1,057萬元。即最新成交價較估價低12.4%至19.5%。據悉，原業主2005年9月以389萬元買入，持貨約17年，是次帳面獲利461萬元或約1.2倍。

兩個月前同座高層戶賣貴一球

上述成交單位較約兩個月前的同類型單位，成交價跌103萬或10.8%。伍錦基指出，7月份同屋苑3座高層C室，實用面積同為629平方呎，成交價為953萬元，反映相隔約兩個月，跌價高達一球。

將軍澳都會駅位於港鐵調景嶺站上蓋，設有9座，提供3,770伙，為區內大型屋苑。上月屋苑成交宗數為15宗，平均呎價約15,709元。