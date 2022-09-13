渣甸山白建時道豪宅屋地招標　意向價10億　每呎地價12.8萬

港島傳統豪宅地段有價有市。韋堅信測量師表示，渣甸山白建時道83號獨立屋地推出招標，意向價10億元，截標日期為10月20日。

上述白建時道83號獨立屋地，地盤面積約13,040平方呎，現為樓高兩層的低密度洋房，附有近1萬平方呎的特大花園、私家泳池及停車場。該屋地現規劃為住宅（丙類）1用途，地積比率為0.6倍，可重建樓面面積約7,824平方呎。以項目意向價10億元計算，每呎樓面地價約12.8萬元。白建時道一帶主要為低密度豪宅，享高私隠度並同時鄰近中環、銅鑼灣等商業區。

原業主為南美堅記陳氏家族

資料顯示，白建時道83號獨立屋地的業主為南美堅記有限公司（NAM MUI ( KIN KEE ) COMPANY LIMITED），其公司董事包括多名陳姓人士。據了解，南美堅記有限公司陳氏家族從事建築工程，在港持有多項物業，近年亦有沽貨。如在2020年8月以1,415萬元沽出西半山柏道蔚庭軒2伙。

毗鄰白建時道81號三年前成交價8億

近年白建時道亦有屋地成交個案，如白建時道81號由合生創展創辦人朱孟依或相關人士，在2019年以8億元「買殼」買入。該物業佔地約9,185平方呎，並在2020年獲批重建為樓高三層及總樓面面積約5,508平方呎的洋房。

而白建時道6號豪宅別墅，地盤面積約10,716平方呎，在今年6月份由美心集團主席伍偉國或有關人士以7億元購入，成交呎價約94,301元。該別墅現為一座建於一層機房之上、於1995年落成的三層高別墅，全幢別墅實用面積7,423平方呎。