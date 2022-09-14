惠康超市逾1億沽荃灣路德圍自用舖　三十載升值近9000萬

大型超級市場沽售旗下自用舖位。市場消息透露，惠康超級市場新近以逾1億元沽出旗下自用多年的荃灣路德圍舖位，較33年前買入價升值近8倍。

上述舖位為荃灣路德圍51至63號昌華大廈地下3至5號、7至9號舖，面積約4,857平方呎，叫價1.3億元。市場消息指，舖位最新已成功沽出，成交逾1億元，即呎價約2.06萬元。

據了解，該舖位現由業主惠康超級市場自用，新買家購入舖位後，需要租回給惠康超級市場，首三年每月租金約24.5萬元，隨後惠康可再續租三年，租金加幅上限為12%。

設售後租回條款 首三年月租24.5萬

上述舖位原由惠康超級市場的母公司牛奶有限公司（THE DAIRY FARM COMPANY , LIMITED）持有，惟1989年以1,130萬元轉讓予惠康有限公司（WELLCOME COMPANY LIMITED），即過去33年間，上述舖位帳面升值近8倍或8,870萬元。據了解，舖位過去多年一直由惠康自用，

翻查資料，上述荃灣路德圍惠康自用舖位，去年7月份已在市場上放售，當時惠康更一口氣放售5個舖位，其餘4個舖位分布在葵涌和宜合道、旺角窩打老道、北角英皇道及長沙灣福榮街。