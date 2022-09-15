沙田顯和里住宅地周五截標　測量師調低估值5%　下限5億起

近月二手樓市走勢向下，預計提供中小型單位的沙田顯和里小型住宅官地，將於周五（16日）截標，項目料提供170伙，估值下限為5.1億元，每呎樓面地價約5,800元起。有測量師預計，受近期市場氣氛影響，發展商出價或較為審慎，另有測量師對地皮估值調低5%。

美聯測量師行董事林子彬表示，該幅地皮規模較細，屬新界區較少供應的小型招標地皮，位置離港鐵顯徑站約10分鐘步程，項目料以精品式住宅發展，提供一房或細兩房為主。而項目地下部分樓面有機會劃作民生商舖，以滿足住戶及鄰近民生消費需要。

美聯料發展商出價較審慎

林子彬預計，投資額相對較細，有望吸引不少中小型發展商參與競投，惟受近期市場環境氣氛影響，發展商出價或較為審慎，若以每呎樓面地價6,500元計算，估值約6億元。

至於普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑則預計，地皮由於可按不同發展模式興建，以提供住宅及商業樓面，加上近月整體樓市出現回落，最新估算調低約5%，料地皮估值介乎7億至8億元。

樓面地價料5800至10500元

上述項目地盤面積佔地約14,890平方呎，最高住宅樓面約89,341平方呎，料提供170伙。而商業用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。用地毗鄰公屋顯耀邨，市場預期每呎樓面地價約5,800至10,500元。若單以住宅部分計算，估值約5.18億至9.38億元。