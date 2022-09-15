火鍋店「有骨氣」銅鑼灣舊址巨舖放售　業主為鍾子光家族

有老牌家族放售旗下市區逾萬呎舖位。由老牌發展商鍾子光家族成員持有的銅鑼灣謝斐道三層巨舖，連同大廈外牆、天台等一併推出招標，不設意向價。該舖在十多年前曾由火鍋名店「有骨氣」租用，不過該火鍋店早於2009年已全線結業。

物業涉及銅鑼灣謝斐道415至421號積福大廈一樓至三樓連部分大廈外牆、天台及高層天台，截標日期為11月10日。負責招標舖位的世邦魏理仕香港資本市場部董事韋志強表示，該舖面向堅拿道西天橋，距離港鐵銅鑼灣站僅約3分鐘步程。舖位每層約4,000平方呎，總建築面積約11,924平方呎，設有獨立入口及專用升降機，連接地下及一樓至三樓。

面向堅拿道西天橋 設大型廣告牌

該舖位1樓至3樓面向堅拿道西天橋之外牆，設置大型廣告牌，由於該天橋來往紅磡海底隧道、灣仔、銅鑼灣核心區及通往南區香港仔隧道的主要道路，流量極高，具一定曝光率，具宣傳效果。韋志強又指，該舖位有煤氣供應及每層設有獨立電箱，用作餐飲、教育、醫療、美容、宗教聚會或私人會所等。

翻查資料，上述舖位所在的謝斐道415至421號積福大廈，由老牌發展商鍾子光家族於70年代興建，目前持有舖位的公司董事，包括鍾嘉偉、鍾嘉成、鍾潘潔，料為鍾子光家族成員。此外，該舖位在十多年前曾由火鍋名店「有骨氣」租用，不過該火鍋店早於2009年全線結業。