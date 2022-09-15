戴德梁行：樓市有望第四季觸底　料全年樓價跌最多8%

戴德梁行今天（15日）發表2022年第三季住宅市場回顧及展望，指本港疫情持續反覆，加上外圍經濟不穩伴隨加息周期，令部分買家轉趨審慎觀望，樓價面臨下行壓力，上車盤及細價盤調整幅度較明顯。



該行估計，第三季成交宗數按季下調22%至約11,600宗，全年成交宗數將較去年少約35%；樓價方面，若疫情在9月後持續下降，樓價有望第四季觸底並轉趨平穩，全年樓價整體下調幅度估計約5％至8%。



戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，本港疫情仍然反覆，在未有確實的通關時間表的情況下，經濟復甦進度緩慢，加上本港隨美國進入加息周期，令二手住宅交投受壓。反而一手市場相對活躍，最近兩、三個月各發展商加快推盤，個別大型新盤開價貼市，銷情理想，反應本港樓市剛需依然，相信住宅市道將繼續由一手新盤帶動。

戴德梁行鄧淑賢、黎劍明

樓價方面，港元拆息續現升勢，對供樓成本以及整體按揭市場有一定影響，部分業主加大議價空間，該行相信樓價在短期内仍會進一步下調。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，與去年樓價高峰期相比，部分樓盤的價格已累跌5％至10%，按專家料疫情高峰約在9月出現，相信樓價到今年9至10月將會觸底，並在第四季轉趨平穩。

他預期，全年樓價整體下調幅度約5％至8%。未來數月若然經濟市況好轉，將進一步支持住宅市場交投量逐步回升。由於去年基數較大，估計今年全年成交數量或較去年跌35%。

鄧淑賢則指，短期內，置業人士難免面對不少風險因素， 例如息口上升、經濟不明朗等，使樓市走向存在不穩定性。若能進一步落實通關安排，相信能為市場打下強心針。