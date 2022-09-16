CCL連跌9周創三年半新低　港島區樓重返2018年初低位

中原城市領先指數CCL最新報171.27點，創186周新低（2019年2月低見170.87點），按周跌0.33%，連跌9周共5.40%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，繼上周九龍區跌破2019年低位後，本周港島區樓價亦重返2018年初低位。又預料CCL（中小型單位）將於9月底重返2019年低位，估計CCL及CCL Mass將會緊隨其後，先後重返2019年低位。又指CCL短期支持位為170點水平。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報172.15點，創187周新低（2019年2月低見171.35點），按周跌0.36%。CCL（中小型單位）最新報170.39點，創187周新低（2019年2月低見170.13點），按周跌0.37%。CCL（大型單位）報175.71點，創80周新低（2021年2月低見173.63點），按周跌0.11%，連跌2周共0.64%。

港島CCL_Mass報173.59點，創244周新低，按周跌1.86%，跌幅21周以來最大。

四區樓價錄兩跌兩升

按地區劃分， 四區樓價錄兩跌兩升。 港島CCL_Mass報173.59點，創244周新低，按周跌1.86%，跌幅21周以來最大。九龍CCL_Mass報163.42點，為近241周次低，指數上周急挫後今周回穩，按周升0.21%。新界西CCL_Mass報162.67點，為近85周次低，按周跌0.90%。新界東CCL_Mass報186.09點，按周升1.74%，早前連跌3周後回升2周共2.45%。

近8周計，九龍區跌幅最明顯，累跌6.95%，港島累跌6.41%，新界西累跌4.36%，新界東累跌3.10%。