公屋王鳳德邨靚裝一房　未補價280萬沽　原業主8年賺超過兩球

雖然近月二手樓市持續下滑，但市區公屋仍獲買家承接。黃大仙公屋鳳德邨一個高層一房戶，新近以未補地價（綠表價）280萬元沽出，原業主持貨8年，帳面大賺超過兩球，升幅更高達4.7倍。

三年前花40萬裝修全屋 沽貨後擬換樓

富誠地產客戶主任黃偉祺表示，上述成交為鳳德邨為第8座斑鳳樓高層24室，實用面積349平方呎，採一房間隔，座向東北望內園景，日前以未補地價280萬元成交，實用呎價8,022元。據了解，原業主在3年前斥資逾40萬元進行裝修，單位內部依然新淨企理，預計業主沽貨套現將會換樓。

2014年向房委會購入 買入價僅49萬

他又指出，上述業主於2014年9月一手向房委會購入單位，由於該物業仍處於房署擔保期，買家能承造九成按揭，加上單位附設靚裝修，故吸引買家睇樓一次即決定購入。對於近月二手私樓市場處於跌浪，他則表示，市區公屋二手市場波幅較小，始終放盤不多，願意略為減價已有用家承接。

原業主於2014年9月以49萬元購入單位，持貨8年轉手帳面獲利約231萬元，其間升值約4.7倍。目前鳳德邨現時有約30多個綠表放盤，價錢由140萬元起，可承造九成按揭單位約2個。