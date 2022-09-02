放盤兩日獲4組買家搶盤　沙田公屋納米戶166萬沽　呎價過萬｜多相

雖然近月整體樓市回落，但沙田公屋廣源邨一個面積164平方呎的開放式遺產單位，放盤兩日則獲多組買家爭盤，終以自由市場166萬元沽出，實用呎價超過1萬元。

富堡城物業董事廖志財表示，上述成交為廣源邨廣楊樓低層07室，實用面積164平方呎，屬開放式戶，外望公園景，兩日前推出放盤，自由市場叫價168萬元。單位開則呈L字形，單位裝修尚算企理，單位大廳放置雙層床架，設有基本傢具，廚房設施新淨，惟廁所及浴室較殘舊。

不過該類納米戶型市場甚少放盤，單位放售兩日即獲6組買家參觀睇樓，並獲4組買家出價，最終略減價2萬元，以166萬元沽出，成交呎價10,122元。

↓↓廣源邨廣楊樓低層07室放盤相片↓↓

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原業主離世 由移居海外女兒返港處理

據了解，該單位原業主為一名老婆婆，於2010年以以綠表價12.96萬元買入該單位。不過該位老婆婆已經離世，近月由移民海外的女兒回港處理賣樓事宜。

翻查資料，廣源邨上一宗開放式戶成交個案已追溯至2021年5月份，當時一個由年約80歲婆婆持有、面積相同的高層開放式單位，以自由市場價205萬元易手，呎價1.25萬元創屋苑新高。