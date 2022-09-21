分析｜加息陰霾　一手市場遇冷鋒　學者：或要直接減價吸客

美國將於周四凌晨公布議息結果，市場料將繼續大幅加息0.75厘，本港銀行短期亦勢跟隨。正當二手繼續劈價、蝕讓不斷，一手新盤表現迥異。7、8月份兩大新界盤以300餘萬元入場價作招考，呎價低同區二手至少一成，短短一個多月近乎全盤沽清，銷情熾熱。惟踏入9月份一手市場即遇冷鋒，一來推盤數量不多，而且定位由細價盤轉至中價樓，市場反應即時放緩。有學者預計，市場普遍觀望加息，入市意欲低迷，若要刺激一手購買力，發展商或需考慮推優惠或直接減價吸客。



曾經熱賣盤 今增優惠吸客未見湊效

其中，去年熱賣並吸引大量名人「捧場」的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，去年5月首度開售，戶戶定價逾千萬元，首兩輪銷售均告即日沽清。事隔一年，發展商近日展開新一輪銷售、賣139伙，折實均價逾3.5萬元，開放式戶折實最平售886萬元起，並加大個別單位的折扣優惠，惟未見湊效，昨首日開售，現場人流稀疏，首三小時未聞承接，與去年的墟冚搶購場面大相逕庭。

縱觀8月份受兩大新界盤、即屯門NOVO LAND及ONE INNOVALE支撐，全月一手錄得逾2,040伙成交。惟9月至今一手暫僅錄近190伙成交，交投量明顯較8月遜色。

又如啟德跑道區「頭炮盤」MIAMI QUAY I 於9月12日展開首輪銷售137伙，折實入場價由524.2萬元起 ，即日沽出39伙，佔首輪銷售不足三成。過去周日展開的次輪銷售139伙，即日僅沽出兩伙。據成交紀錄冊顯示，MIAMI QUAY I 至今暫沽出42伙，佔第一期單位總數648伙的6.5%。

至於大角咀Larchwood則在9月2日首輪開售83伙，折實售460萬元起，即日沽出約34伙，佔可供銷售單位約41%。據成交紀錄冊顯示，Larchwood開售至今暫沽出35伙，佔全盤總數187伙的18.7%。

學者：樓市進入調整階段 但不會劈價

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，近日新盤銷情冷淡，與加息因素有關。市場一直預測本港9月份會跟隨美國加息，故現時市民普遍持觀望態度，「整體環境唔好，又睇唔通個前景，入市意欲低迷。」

他認為，今年餘下時間樓市會進入調整階段，向下行屬預期之內，不過他認為，本港多家大型發展商「唔缺水」，槓桿水平良好，亦有其他投資、收租組合，故沒有必要「唔計價賣樓」，相信稍後推盤定價會克制，或較市價有少許折讓，但不會大幅「劈價」。

至於香港大學房地產及建設系客席副教授張聖典認為，目前市況不明朗，發展商近日所推出的新盤屬「試水溫」階段，估計仍然在摸索市場的承接力。他認為，若要刺激一手市場購買力，發展商或需考慮推出不同類型的優惠、或直接減價吸客。