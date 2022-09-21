王祖藍4580萬沽白石角逸瓏灣特色戶　6年勁賺逾870萬

近年主力北上發展的藝人王祖藍，新近以4,580萬元沽出白石角逸瓏灣 II 一伙連花園特色戶，持貨至今六年，帳面勁賺逾「八球」，物業升值約23%。去年其堂舅父冼國林亦沽出同座單位，帳賺千萬元。



當年購入單位贈予母親

資料顯示，逸瓏灣 II 第7座連花園特色戶，屬四房雙套間隔，實用面積1,696平方呎，連928平方呎花園，望吐露港海景，早前以4,580萬元易手，呎價約27,005元。

據資料，王祖藍於2016年以3,706.9萬元一手購入上址、連一個車位，當時他曾向傳媒透露，單位是購入予其母親，讓家人可靠近居住。物業持有至今逾六年，撇除現時仍持有的車位，現轉手帳面獲利873.1萬元，單位期內升值約23.5%。至於新買家姓名為拼音， 不排除為內地人士。

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堂舅父冼國林去年沽同座單位 帳賺千萬

據知，王祖藍與家人已移居上海，不過早幾年買入不少磚頭物業，如在2015年中旬，王祖藍以太太李亞男的名義，斥約1.14億元買入逸瓏灣 II 第8座頂層連泳池特色戶，呎價近4.07萬元。至於王祖藍的堂舅父冼國林，亦於2015年以約7,369.1萬元買入同座高層相連戶，面積合共3,844平方呎，連車位，去年以9,280萬元易手，即六年帳面獲利1,910.9萬元，升值26%。

至於逸瓏灣的其他名人業主，包括陳小春夫婦、胡杏兒夫婦等。其中陳小春於2015年以7,000多萬元購入逸瓏灣 II 第8座高層相連單位，跟王祖藍為樓上樓下街坊。