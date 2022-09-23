插針搵地｜聯合道地申建蚊型「單幢公屋」涉208伙　高限放寬三成

政府致力增加房屋供應。據城規會資料，房委會就黃大仙聯合道與竹園道交界的政府土地，向該會申請略為放寬建築物高度限制，以發展單幢公屋，提供約208伙，項目料於2028年或2029年落成。

上述地盤位於聯合道與竹園道交界，鄰近居屋富強苑、聯合道公園及浸會大學，地盤面積約17,223平方呎，將以地積比率9倍發展一幢樓高31層的公屋，落成後總樓面約15.5萬平方呎，住宅部分佔約12.9萬平方呎，涉208伙，非住宅部分則佔約2.58萬平方呎，將提供社會福利設施。

高度限制上限152米 增幅27%

該單幢公屋的建築物高度限制，將由主水平基準上120米，增加約27%或32米，至不多於152米。據了解，上述項目在2019年時提出發展一幢樓高24層的公營房屋，提供約240伙，即最新方案的較當時的減少約一成伙數。

房委會：放寬高限以設社福設施

申請人房委會指出，有見一般公屋申請人的平均輪候時間為 6年，以及公營房屋用地短缺，政府一直採取多管齊下的措施以增加公營房屋土地供應。

又指為配合《2020年施政報告》的建議，提供相當於約5%的總住用樓面面積的處所作社會福利設施，房委會建議申請地盤的建築物高度限制由主水平基準上120米增加至152米，以在申請地盤內提供更多公營房屋單位及社會福利設施。