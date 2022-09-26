盛滙商舖基金、共居空間投資者　斥1億購深水埗舊樓單位及舖位

深水埗欽州街近六十年舊樓成為投資者入市目標。盛滙商舖基金及共居生活空間投資者等斥資約1億元買入欽州街11至19號建新大樓一籃子物業。

上述成交涉及欽州街11至19號建新大樓地下6個商舖，以及9個住宅單位。其中該6個商舖，總面積約3,914平方呎，新買家為盛滙商舖基金，涉及金額約7,000萬元。

其創辦人李根興指，物業位處欽州街及海壇街大單邊，屬區內罕有的相連單邊地舖，附近有多個住宅重建項目，看好物業升值潛力。又指該批舖位全部附有租約，租客均是經營民生行業，租金回報率達3厘，隨著附近多項重建落成，預期未來租金回報可達5厘。

住宅單位增值改造 料提供相宜住屋方案

至於其餘9個住宅單位，總實用面積約5,612平方呎，則由Owl Square創辦人潘解頤及利駿集團（8360）主席陳洪楷等相關人士購入。

Owl Square創辦人潘解頤指，深水埗屬核心民生區，區內配套成熟。周邊有多個大型購物商場，如V Walk、西九龍中心等，區內新興文青小區正逐漸形成。由物業步行至港鐵深水埗站或南昌站約7分鐘。公司將為物業進行增值改造，提供高質素且價格相宜的住屋方案給年輕上班人士。