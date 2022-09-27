研究：英國九成CFO料經濟危機無可避免　44%正在裁員

靈活工作空間供應商International Workplace Group（IWG）發表研究，指有超過九成受訪的英國企業財務總監認為經濟危機無可避免，更有三分之一的受訪者認為經濟衰退會於未來一年內發生。又指有多達三分之二的財務總監，以每年削減超過10%成本為目標，並有四成正在進行裁員。

IWG近日進行研究，透過網上問卷形式訪問250名英國企業財務總監，最新研究結果指，大多數財務總監在通脹飆升及經濟衰退的擔憂下進行削資措施，而部分資深財務人員預料經濟將於未來十二個月進入衰退期，並已著手削減成本。

（Jeff J Mitchell／Getty Images）

36%受訪者料經濟衰退一年內發生

研究指，91%受訪的財務總監相信經濟危機無可避免，超過三分之一（36%）預期經濟衰退會於一年內發生。因此，近乎所有受訪財務總監（97%）均已開始或預備實行削減成本的措施。設施支出是企業減低成本的重點，近三分之二的財務總監以每年超過10%的縮減幅度為目標。

混合工作模式就被視為達致節省成本的關鍵，有82%財務總監認為，由於辦公空間的需求仍然殷切，混合工作是更可負擔的商業模式。IWG又指，企業長久以來都未能充分利用辦公空間，而混合及遙距工作促使企業重新評估辦公空間的支出。此外，一半企業財務總監指，他們已選用共享或短期租約工作空間，毋須被長期租約束縛，可靈活地根據預算迅速擴大或縮減辦公空間的規模。

四成CFO正裁員 近三成審視員工薪酬級別

至於其他節省成本的措施，研究指，削減人手成為減少薪酬支出的重要一環，超過四成（44%）財務總監正在裁員，其餘則在審視員工的薪酬級別（28%）及減少晉升員工的次數（27%）。財務總監也在招攬新員工方面設限，超過三分之一（36%）減少招聘新員工，另外三分一（33%）則延遲招聘。