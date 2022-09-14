本港甲廈空置樓面增至1130萬呎　創新高　近950間企業削租用樓面

世邦魏理仕最新研究報告指，過去三年（2019年至2022年）香港受到疫情及環球地緣政治緊張局勢影響，甲級寫字樓出現歷史上最長、最深的下行周期。目前甲級寫字樓空置樓面升至1,130萬平方呎，創紀錄新高，相當於5幢ifc 2期的規模。而過去三年間，各行業租用之樓面均明顯減少，當中以批發與零售、物流與貿易行業租用面積大幅削減10.4%、即約120萬平方呎屬最多。至於中資企業亦不如疫情前活躍，近三年新租用樓面大減一半。



據世邦魏理仕最新研究報告《演化．蛻變 - 香港寫字樓市場三年論 2022》，2019年3月至2022年3月期間多個行業減少租用寫字樓，令甲級寫字樓租用面積由2019年3月的7,530萬平方呎，跌至今年的7,300萬平方呎，減幅約3.1%。

批發與零售、物流削減10%樓面

按行業劃分，批發與零售、物流與貿易行業租用的甲廈面積，由1,190萬平方呎降至1,070萬平方呎；法律及專業服務由680萬平方呎，降至620萬平方呎，為兩大跌幅最深的類別，分別達10.4%及8%。至於資訊科技、科技及電訊，最新租用甲廈樓面為420萬平方呎，較三年前減少6.3%。

各行業租用甲廈樓面均出現下行趨勢，當中批發與零售、物流削減了10%樓面。

佔9.5%的甲級寫字樓租戶，在過去三年縮減租用樓面。（資料圖片）

近三年948間企業縮減甲廈樓面

截至2022年3月的三年內，香港共有948間企業（或佔所有甲級寫字樓租戶的9.5%）縮減租用甲級寫字樓空間，令甲級寫字樓的空置率持續創新高。單計今年的空置樓面，由3月份的960萬平方呎，進一步上升至8月份的1,130萬平方呎，相當於5幢ifc2期（總樓面200萬平方呎）。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，過去幾年，經濟下行促使企業更仔細地審視辦公室成本，並減少辦公室面積，但法律、房地產及醫療保健行業則浮現正面發展跡象。

中資企業新租用樓面勁減一半

疫情前，中資企業不時高價承租中區甲廈，惟該行指，2019至2021年三年間，中資企業新增租用面積共為70萬平方呎，較2016至2018年的150萬平方呎減少近半。預期跨境旅遊恢復後，潛在需求將進一步釋放。中資企業的新增及擴張需求將以每年不少於77萬平方呎的速度增長，這是在2016至2018年期間跨境旅行未受限制時的水平。

該行預期，未來三年將由財富管理、醫療保健、科技與電訊、建築、共享辦公空間及零售等多個行業推動辦公室的需求。