輾轉被接管放賣　九龍灣高銀國際中心落實全幢售出　市傳作價69億

九龍灣高銀金融國際中心早前被接管人委託推出招標，並在8月底完成次輪招標。據最新消息透露，該幢甲級寫字樓已經成功賣出，市場更流出一張有關該廈成功售出、印有「SOLD」、「DONE DEAL」字樣的圖片。負責進行招標的第一太平戴維斯確認該幅圖片，不過暫時仍未公布有關成交價及買家身份。另有消息透露，該幢商廈的成交價高達69億元，成為今年最大額的物業買賣個案，成交呎價約7,500元。

流傳商廈成功沽售圖 印有SOLD、DONE DEAL字樣

據了解，今日晚上約8時，市場流出一張有關九龍灣高銀金融國際中心成功售出的圖片，圖片以該幢大廈作為主相，左上方印有「SOLD」的字樣，至於圖片右方則寫上該幢寫字樓「DONE DEAL 成功出售」。對於上述最新市場資訊，第一太平戴維斯回覆《香港01》確認該幅圖片，不過暫時仍未公布有關成交價及買家身份。

此外，另有代理消息透露，該幢商廈最終以約69億元賣出，成為今年最大額的物業買賣個案，以總樓面約92萬平方呎計，成交呎價約7,500元。不過有關成交價資訊仍有待確認。

市傳成交價約69億 呎價7500元

事實上，本月初《香港01》收到消息，上述九龍灣高銀金融國際中心已經成功賣出，當時第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文回覆表示，項目已經完成次輪招標，目前正在處理中，又指「項目很大機會賣出」。不過未有透露接獲多少份標書及出價情況。

對於該幢甲廈的成交價，有市場人士估計，高銀金融國際中心是次成交呎價介乎6,000元至9,000元，以此推斷，成交價或介乎55億至82億元。

近兩年先後被接管放售 多次傳出易手

九龍灣高銀金融國際中心原由潘蘇通旗下高銀金融（0530）持有作總部，惟近兩年潘蘇通陷入財困，高銀金融國際中心亦一直處於「被放售」的狀態。2020年9月先是被接管人委託標售，當時估值高逾120億元。同年10月，高銀金融卻公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，兩個月後再傳出物業以逾140億元易手。

不過，物業最終也未有如期成交，且再次遭到接管。今年5月份第一太平戴維斯獲委託就大廈進行招標，據了解，當時全幢物業市值逾100億元。

高銀金融國際中心位於啟祥道17號，由高銀金融合組財團於2011年以約34.32億元投得，於2016年落成，樓高28層，標準樓層面積約3.5萬平方呎。