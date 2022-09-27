上屆政府賣地47幅「排尾二」　代理籲有系統擴展市區周邊綠化地

現屆政府將於10月19日發表任內首份《施政報告》，有代理統計數據指，上一屆政府的五年任期內，賣地數目為47幅，為歷屆「排尾二」。故代理建議，今屆政府必須從短、中、長期三方面加快土地供應，從根源解決土地不足的問題，並建議有系統地擴展市區周邊綠化地。

據世紀21研究部資料，第一屆政府任職期間（1997至2002年）樓價拾級而下，累積跌幅57%，直至第二屆政府中途由曾蔭權接任特首，樓價逐步回穩，及後急速飊升43%。綜合過去五屆政府，樓價累計升幅達三倍多，當中第三屆政府任期（2007至2012年）內，樓價升幅最急促，升幅達100%。即使上屆政府（2017至2022年）在疫情及至社會運動衝擊下，期內樓價升幅亦達13%。

（世紀21研究部）

不過該行指，由第三屆至第五屆政府期內，「辣招稅」如SSD、BSD、DSD等措施不停推出，樓價加快急升，反映辣招成功打壓樓市交易數量及購買能力，亦令換樓變得極困難，將換樓意欲鎖死，將該批房產抽離市場，樓市在已經供不應求的情況下，樓價急升。

第四屆政府賣出超過110幅土地

比較過去五屆政府於土地供應的數字，按過去五屆政府在賣地成績的反映，當中以前特首梁振英領導的第四屆政府最出力，賣出超過110幅土地，涉逾134公頃，而上屆政府（第五屆）則只賣出41.25公頃，是五屆政府中的「尾二」。

過去五年政府賣地減少、港鐵批出項目亦減少，該行認為，期內私人住宅的潛在供應原地踏步，據房屋局的私人住宅一手供應數字，截至今年6月底，一手市場潛在供應為98,000伙，與五年前（2017年6月底）維持一樣，市場潛在供應於未來數年更會出現「瓶頸」，相信未來數年私樓落成量將顯著回落，要維持未來私人住宅的穩定供應，必須有效地加快私人住宅的土地供應。

（世紀21研究部）

建議簡化規劃程序、加快土地共享

世紀21建議，今屆特區政府短期可簡化規劃及改變用途程序，盡可能於短期內加快生地轉熟地，同時加快「土地共享先導計劃」，借助發展商的資源加快私營以至公營的房屋供應。

中期而言，政府已展開多個新界新發展區計劃，包括古洞北、粉嶺北、洪水橋以至元朗南等，認為現階段政府應加快計劃實施，盡快批出新發展區的賣地及換地申請，同時有系統地擴展市區周邊地區，將部分工業地、綠化地改劃作住宅的規劃，擴大市區版圖至周邊綠化地。至於長期方面，政府可考慮加快「明日大嶼」步伐，以減低發展郊野公園的壓力。