「工廈大王」楊耀松家族成員逾億購禮頓山　啃辣招稅3060萬

港島豪宅屋苑續獲本地老牌富豪家族追捧。「工廈大王」楊耀松家族成員新近豪斥逾億元，買入跑馬地禮頓山四房戶連車位，是次以公司名義入市，故需繳付高達樓價三成、涉資約3,060萬元的辣招稅款。單是此稅款已足夠買入6伙新盤一房單位。



上述成交單位為禮頓山5座高層A室，實用面積1,724平方呎，採四房雙套間隔，於8月份以1.02億元易手，成交呎價約59,165元，無論售價及呎價亦為屋苑標準單位新高紀錄。

售價及呎價均創標準戶新高

單位新買家為楊耀煜系統有限公司（YEUNG YIU YUK SYSTEMS LIMITED），公司董事包括楊國銳，料為「工廈大王」楊耀松家族成員。由於是次透過公司名義入市，需繳付高達樓價30%的辣招稅款，涉及3,060萬元。

參考明日開賣的天水圍新盤Wetland Seasons Bay 3期，一房戶折實售496萬元左右，即上述稅項支出已足夠買入6伙一房單位。此外，新買家同時斥600萬元買入屋苑一個車位，即單位連車位總作價1.08億元。

資料顯示，原業主早於2002年以約2,408.7萬元買入上述單位及車位，持貨約二十年帳面升值約8,391.3萬元或3.48倍。