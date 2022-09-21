海航集團高層3008萬沽東涌洋房　丟空三年實蝕370萬｜多相

五年前在港「瘋狂搶地」、惟近年陷入財困的海航集團，近日再有集團管理層以「蝕讓價」出售豪宅物業。市場消息指，由海航集團（國際）副首席執行官孫乾皓持有的東涌水藍天洋房，一直未曾入住或出租，新近以3,008萬元沽出，較三年前買入價帳面貶值5.4%，連其他使費計算，料實蝕約370萬元。



據區內代理透露，上述成交為藍天海岸2期水藍天的單號洋房，實用面積1,717平方呎，採三房間隔，連1,133平方呎花園、逾900平方呎天台及平台，望海景。洋房今年4月放盤，叫價3,380萬元，最終累減372萬元或11%，近日以3,008萬元賣出，成交呎價17,519元。

↓↓水藍天成交洋房↓↓

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洋房未曾入住及出租 空置三年

資料顯示，該幢洋房原業主為海航集團（國際）副首席執行官孫乾皓，他於2019年5月份以3,180萬元買入洋房，當時成交價創屋苑新高紀錄。代理指，孫乾皓買入洋房後，過去三年一直沒有入住，也未曾出租，單位空置足三年。以是次成交價計，洋房在過去約三年間，帳面貶值172萬元或5.4%，計及買入時的稅款及佣金支出等，估計實蝕金額高達約370萬元。

參考海航集團相關人士持有之物業，近年先後易手，最矚目為海航集團董事長陳峰的侄子陳超，其山頂超級豪宅TWELVE PEAKS洋房淪為銀主盤，今年1月份以3.87億元沽出，七年間帳面貶值23.5%或1.19億元。據悉該洋房為陳峰在港時的居所。

此外，由陳峰持有、曾為「前亞洲樓王」的西半山天匯高層複式單位，在2021年4月淪為銀主，同年10月中旬以3.12億元易手，較五年前購入價大幅貶值近三成或1.2億元。