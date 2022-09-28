ONE INNOVALE - Bellevue加推60伙　折實均價1.5萬　周日賣155伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路第二期ONE INNOVALE - Bellevue連續兩日加推，今日（28日）再加推6號價單，涉及60伙，整批折實平均價為15,098元，折實入場價由346.33萬元起，屬開放式間隔。

參考新一批60伙，戶型涵蓋開放式至三房戶，實用面積228至501平方呎，價單定價372.4萬至754.1萬元，價單呎價14,711元至18,427元，扣除最高7%折扣後，折實售價346.33萬至701.1萬元，折實呎價13,681元至17,137元，市值逾3.3億元

恒基物業營業（一）部總經理林達民

折實均價較上一張價單高1.5%

當中入場單位為C座10樓單位12室，實用面積228平方呎，開放式間隔，折實售346.33萬元；最低呎價為C座1樓單位18室，實用面積477平方呎，兩房套間隔，折實呎價13,681元。

參考昨晚推出的價單5號，涉83伙，折實平均呎價為14,880元，今次加推的6號價單折實均價較價單5號高出約1.46%。

周日展開次輪銷售 涉155伙

另外，發展商落實於本周日（10月2日）展開新一輪銷售，涉及155伙。其中143伙以價單形式推出，包括18伙開放式，18伙一房，60伙一房連衣帽間，20伙兩房或兩房一套，19伙兩房一套連衣帽間或儲物室，以及8伙三房。另招標12伙單位。

當日銷售於早上10時於尖沙咀美麗華廣場進行，分為大手客A組、以及「散客」B組兩個時段揀樓。其中，A組買家須購最少兩伙、或最多四伙指定單位；B組買家可買最多兩伙。