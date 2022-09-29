恒地1650萬增持香檳大廈單位　收購價較一年前貴43%

大型發展商持續進行市區收購行動。正在申請強拍程序、由恒地（0012）展開收購的尖沙咀香檳大廈，新近再錄一宗成交個案，恒地以1,650萬元收購一伙中層單位，是次成交呎價高達約2.16萬元，較一年半前同廈高一層的單位收購價，大幅高出43%。

上述最新成交為香檳大廈4樓G室，實用面積762平方呎，於9月5日以1,650萬元沽出，成交呎價21,654元。新買家為恒地旗下的高遠投資有限公司（FAR UNION INVESTMENT LIMITED）。

兩年前單位估值僅772萬

翻查資料，同廈面積相同、但高一層的G室，去年3月份成交價為1,150萬元，呎價約15,092元。即上述最新成交價較一年半前出43%。此外，據2020年恒地申請強拍時的文件，當時測量師對上述香檳大廈4樓G室的估值僅為772萬元。

本港最早分層拆售樓盤 採用「賣樓花」、「分期付款」

香檳大廈以「一樓一鳳」、賭檔及毒窟聞名，該廈所在位置地皮早年原由何東家族持有，及後由霍英東於1954年以113萬元購入，並興建為一幢10層高商住大廈，成為當時全九龍最高的建築物。該廈同時為本港首批訂立大廈公契，並以分層單位形式發售的項目，霍氏當時更採用「賣樓花」及「分期付款」等方法讓買家選購單位。

整幢大廈於1957年落成，分為A、B座，A座大廈位於金巴利道及加拿分道交界，而B座大廈則貼近美麗華酒店。由於香檳大廈貼近恒地系旗下美麗華酒店，故自2011年起已獲恒地積極收購，歷時近九年至2019年才成功取得超過八成業權，並在2020年申請強拍。