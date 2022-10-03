租樓攻略｜季內逾12新盤入伙　最平2.25萬租住黃竹坑站豪宅

踏入第四季，市場有至少12個新盤準備入伙，涉及逾4,500多個單位，主要分布在日出康城、啟德及黃竹坑區。個別業主在收樓前夕已預先放租，當中，以大圍站上蓋柏傲莊 I 的叫價較為進取，個別每呎叫租高達56元，屬同區之冠；至於港島罕有鐵路上蓋新盤黃竹坑站晉環，年底收樓，最平2.25萬元起可租住一房戶。



多個新盤受疫情等因素影響，令交樓日期延至今年第四季，包括日出康城LP10，大圍柏傲莊 I 、茶果嶺KOKO HILLS及屯門OMA by the Sea。計及延後交樓項目，以及假設其他新盤如期交樓下，第四季入伙盤有至少12個，涉逾4,500個單位。其中，新界區佔較多，如日出康城LP10及大圍柏傲莊 I，分別提供893伙及783伙，有業主「未收鎖匙」已「偷步」放租單位。

柏傲莊 I 呎租約56元 遠高於同區

其中大圍站上蓋柏傲莊 I 涉及兩座、提供783伙，最快今年12月底收樓。美聯物業營業經理胡光義指，市場暫有約45個預租放盤，最貴每呎叫租達56元，大幅拋離同區二手屋苑。參考鄰近的大型屋苑名城，近期成交呎租介乎31元至33元。

代理指，柏傲莊 I 的面積322平方呎一房戶，現時最平叫租由1.6萬元起，呎租近50元；兩房及三房則分別叫租2.2萬及3.3萬元起。至於原定下月30日交樓的柏傲莊 II，提供1,415伙，關鍵日期已至2023年2月4日。

康城LP10兩房戶 叫租1.7萬起

至於原定今年第三季入伙，但因受「惡劣天氣」及「不可抗力」因素影響而延至10月入伙的日出康城第十期LP10，暫有約26個單位預先放租， 每呎叫租介乎33元至39元。美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，LP10的兩房戶、實用面積484平方呎，現時入場租金由1.7萬元起，略高於同區二手。

參考同區LP6的兩房單位、464平方呎，近期成交租金1.48萬元，呎租32元。至於LP10的兩房連工人房間隔、及至四房雙套連工人套間隔，目前叫租由2.15萬至4.2萬元不等。代理估計，待屋苑正式收樓、放租盤量增多時，租金料有下調。

最平2.25萬入住黃竹坑站千萬新盤

至於港島區今季亦有全新「鐵路盤」入伙，為戶戶樓價逾千萬元的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，涉及800伙，預計關鍵日期為今年12月。美聯物業高級營業董事楊宜貞表示，晉環目前暫有約150個單位預先放租，每呎叫租介乎60元至70元，當中一房單位最平租金由2.25萬元起，實用面積368平方呎，呎租約61元。

至於四房單位現時叫租約6.8萬元，如晉環1A座中層A室，面積1,135平方呎，四房套間隔，現以6.8萬元放租，每呎貼近60元，與南區指標二手屋苑深灣9號相若。

啟德MONACO及GRANDE MONACO。（相片攝於2022年初）

東九4盤年底入伙 KOKO最平叫租1.9萬起

此外，第四季東九龍亦有大量入伙盤供應，4項目同屬會德豐旗下，預計關鍵日期同為今年12月。當中，茶果嶺KOKO HILLS及KOKO RESERVE，分別提供413及82伙。KOKO HILLS暫有10個預租盤，平均每呎叫租約53元，最平一伙叫租1.9萬元起，屬實用面積370平方呎的一房單位；KOKO RESERVE則未聞有預先放租個案。

至於啟德MONACO及GRANDE MONACO各涉399及247伙。啟德區代理表示，現時僅GRANDE MONACO有一宗預租放盤，屬兩房單位，實用面積455平方呎，每月叫租2.1萬元，每呎46元。

惟未知是否近一年先後有數個新盤延後交樓，市場對於預租盤的反應較往時冷淡，市場未聞有預租成交個案，相信要待正式入伙，租客才會出手。