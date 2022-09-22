加息買樓｜斥逾700萬購Wetland三房戶　慈母：加息只是數字遊戲

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今日（22日）首輪銷售80伙，為美國宣布再加息、以及多間港銀行宣布上調最優惠利率0.125厘後，首個開賣的新盤。今首輪賣80伙，折實入場價496.8萬元起，吸引大批準買家到場揀樓。

代付首期 購三房予愛兒作投資

其中，首次抽Wetland Seasons Bay 3期即中籤的郭小姐表示，今日斥資逾700萬元購入一伙低層三房單位，予兒子作投資用途。單位由她負責首期，兒子負責供樓。她表示，加息只是數字遊戲，不擔心樓價會下跌，並睇好港樓日後的發展。

另外一買家林先生，為同區換樓客，今次斥逾700萬元購Wetland Seasons Bay 3期一伙兩房半單位。對於加息會否為供樓造成負擔，他表示短期仍屬可以承受範圍，長遠而言相信無問題。對香港樓市表示信心。