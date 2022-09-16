沙田顯和里住宅地收至少15份標書　信置、嘉華、遠東等入標

沙田顯和里小型住宅官地將於今日（16日）中午截標，項目料提供170伙，估值下限為5.1億元，每呎樓面地價約5,800元起。據了解，現場暫收至少15份標書，入標財團包括信置（0083）、佳明（1271）、中國海外（0688）、漢國置業（0160）、英皇國際（0163）、中信泰富、嘉華（0173）、永泰（0369）、遠東發展（0035）及鷹君（0041）。

至於合資入標的財團包括富豪國際（0078）及百利保（0617），以及宏安地產（1243）夥拍其士國際（0025）。

上述項目地盤面積佔地約14,890平方呎，最高住宅樓面約89,341平方呎，料提供170伙。而商業用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。用地毗鄰公屋顯耀邨，市場預期每呎樓面地價約5,800至10,500元。若單以住宅部分計算，估值約5.18億至9.38億元。

沙田顯和里住宅地。（網上圖片）

樓面地價料5800至10500元

該幅地皮規模較細，屬新界區較少供應的小型招標地皮，位置離港鐵顯徑站約10分鐘步程，項目料以精品式住宅發展，提供一房或細兩房為主。而項目地下部分樓面有機會劃作民生商舖，以滿足住戶及鄰近民生消費需要。有測量師預該，該地皮投資額相對較細，有望吸引不少中小型發展商參與競投，惟受近期市場環境氣氛影響，發展商出價或較為審慎。