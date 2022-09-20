萬科海外夥永泰7.86億奪沙田顯和里住宅地　每呎地價8802元

地政總署今公布，上周五截標的沙田顯和里小型住宅官地，由永泰地產（0369）及與萬科海外投資（1036）的合夥財團中標，成交價7.8638億元。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元，合符市場預期。



將作中小型住宅 永泰、萬科各佔一半權益

永泰地產地產投資及發展部董事總經理吳家煒表示，項目位置優越，毗鄰顯徑及大圍雙鐵路站，享屯馬綫及東鐵綫便利，另設巴士及小巴連接各區。項目亦鄰近即將開幕的全新大型港鐵商場，區內生活配套完善。集團認為香港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道增加土地儲備作長遠發展。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，該區鐵路及巴士交通網絡完善，生活配套發展成熟，加上區內近年少有新地皮推出，相信積存不少置業需求，預計該地皮會用作發展中小型住宅。據了解，上述沙田顯和里住宅官地，由永泰地產及與萬科海外投資各佔一半權益。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧。

永泰去年高估值15%奪古洞住宅地

翻查資料，永泰地產近年亦有中標住宅官地，如2021年6月份以26.168億元奪得鄰近粉嶺高爾夫球會及北區醫院的古洞住宅地皮，每呎樓面地價為9,208元，較當時估值高15.1%。

至於萬科方面，集團上一幅中標的官地為2020年7月份，夥拍青建國際以約37億元奪得的大埔馬窩路住宅地，每呎樓面地價約4,738元。

沙田顯和里住宅地。（網上圖片）

沙田顯和里地皮在上周五截標，共收17份標書。遞交標書的財團包括信置（0083）、佳明（1271）、中國海外（0688）、漢國置業（0160）、英皇國際（0163）、中信泰富、嘉華（0173）、遠東發展（0035）及鷹君（0041）。至於合資入標的財團包括富豪國際（0078）及百利保（0617），以及宏安地產（1243）夥拍其士國際（0025）。

上述項目地盤面積佔地約14,890平方呎，最高住宅樓面約89,341平方呎，料提供170伙。而商業用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。用地毗鄰公屋顯耀邨。早前市場預期每呎樓面地價約5,800元至10,500元。若單以住宅部分計算，估值約5.18億至9.38億元。

每呎樓面地價估值5800元至10500元

上述地皮屬新界區較少供應的小型招標地皮，位置離港鐵顯徑站約10分鐘步程，料以精品式住宅發展，提供一房或細兩房為主。而項目地下部分樓面有機會劃作民生商舖，以滿足住戶及鄰近民生消費需要。