六姊妹出動　兩周連睇15放盤　終鋤價22萬購新葵芳花園｜多相

樓價回落，有六姊妹近日四出睇樓，見新葵芳花園的樓價由高位690萬回落至近600萬元水平，兩星期內連睇約15個放盤，並大膽還價，終成功以618萬元購入屋苑兩房連新裝修單位。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業，涉及的新葵芳花園A座中低層5室，實用面積約400平方呎，兩房間隔，連靚裝修。單位今年8月放盤，初時叫價660萬元，及至9月加息臨近，業主遂下調至640萬元放售。

據了解，新買家從外區流入，為一家六姊妹，因要幫助細妹上車，近期總動員到多個屋苑睇樓，預算入市500萬元價位的物業。

↓↓新葵芳花園成交單位↓↓

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業主持貨五年帳面僅賺28萬

及後，見新葵芳花園的樓價由高位690萬回落至近600萬元水平，姊妹兩星期內連睇約15個放盤，逐個了解及查詢估價等。見上述A座中低層5室，叫價640萬元，而初步銀行估價亦有約590萬元，姊妹遂還價至596萬至600萬元，但被業主拒絕。

不過，業主亦肯將叫價再降至628萬元，由於單位已連裝修，最後雙方會面議價，並拍板以618萬元成交，呎價15,450元，較最初叫價低42萬元或6%。參考原業主於2017年11月以590萬元購入上址，持貨約五年，現帳面僅獲利28萬元，升值近5%。