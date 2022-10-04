東涌映灣園大兩房630萬沽　與上月細兩房同價　面積大多一百呎

東涌大型二手屋苑映灣園，一伙中層兩房放盤三個月累積劈價120萬元，以630萬元沽出，是次成交價創屋苑近兩年同類戶型新低價。值得留意，上月同屋苑一個面積細93平方呎的細兩房戶，成交價亦為630萬元，即最新成交個案價錢更低、面積更大。

美聯物業聯席區域經理吳惠斌表示，映灣園三期10座中層C室，實用面積563平方呎，屬大兩房間隔，今年7月份推出放盤叫價750萬元，惟一直未獲承接，直至近月二手市場樓價回落幅度漸大，而且通關消息開始明朗，終獲買家洽購。

7月份放盤叫價750萬

最終該單位獲用家以630萬元買入，成交呎價為11,190元，是次成交價更創同類單位兩年來的新低紀錄。而是次新買家為用家，早前一直留意東涌區發展及二手市場。據了解，原業主於2011年以320萬元購入上述單位，是次賣賣帳面獲利近1倍。

↓↓映灣園三期10座中層C室放盤相片↓↓

上月470呎細兩房相同價錢沽出

此外，翻查近期成交紀錄，上月映灣園三期5座中低層F室，實用面積470平方呎，同樣亦以630萬元易手，成交呎價13,404元。反映上述最新的10座中層C室，成交價相同，但面積卻大了93平方呎。