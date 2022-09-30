十大屋苑9月錄151宗買賣　按月跌7.9%　康怡花園呎價勁插一成

據中原地產統計，十大屋苑9月份錄得151宗成交，較8月164宗按月減少7.9%，已連續5個月少於200宗。呎價方面，七個屋苑報跌，跌幅由0.2%至9%，跌幅最勁為鰂魚涌康怡花園。至於周末睇樓量方面，十大屋苑本周末錄得465組睇樓預約，按周升8.1%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份受疫情升溫、加息等多項負面因素夾擊，二手樓市表現低迷，上半月市況極差。另外，隨著香港加息後，金管局隨即降低按揭壓測門檻，加上政府放寬入境檢疫至「0+3」，對物業市場稍為起提振作用，本星期整體市場氣氛改善，下周社交距離措施將進一步放寬，市場憧憬社會及經濟逐步復常，下月二手成交量將會回升。

嘉湖山莊平均呎價創三年新低

十大屋苑之中，以沙田第一城成交宗數為最多，共錄約35宗成交，較上月升25%，惟平均實用呎價約14,345水平，按月下跌8.1%。該行指出，近日整體入市氣氛有改善，該屋苑睇樓量略有上升，本周末錄約55組，較上星期升10%。

其次交投最活躍為天水圍嘉湖山莊，9月份錄得24宗成交，較上月26宗減少7.7%，平均呎價約10,157元，按月再跌1.4%，創2019年1月之後三年多新低。此外，嘉湖山莊睇樓量輕微上升，本周末錄得80組睇樓預約，按周回升60%。

美孚新邨、太古城各錄12宗成交

市區藍籌屋苑方面，荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城，本月同樣錄得12宗成交。其中，美孚新邨成交宗數，按月急跌近5成，平均實用呎價亦回軟至11,712元水平。屋苑本周末睇樓量維持50組預約，每呎實用叫價亦跟隨跌至12,100元。

至於，太古城成交宗數則較上月14宗下跌14.3%，平均實用呎價18,186元，亦按月下跌2.7%。目前太古城現時每呎實用叫價維持19,000元。

麗港城、康怡花園9月各錄7宗成交

藍田麗港城及鰂魚涌康怡花園則同樣錄得7宗成交。當中，麗港城9月交投價量齊跌，創2020年2月後新低，平均實用呎價12,157元，按月急跌7.6%，更創5年半新低。本周末為十一國慶，區內睇樓氣氛不俗，麗港城周末預約睇樓量維持50組。

至於康怡花園9月雖然只有7宗成交，但仍較上月4宗上升75%，平均實用呎價14,554元，按月下跌9%。中原指，二手市況淡靜，業主面對現實，願意減價沽貨，屋苑9月錄得數宗低價成交，兩房單位減價至600萬元成交，實用呎價低見11,788元，投資客亦開始出動睇樓覓盤。康怡花園本周預約睇樓量錄得55組，按周上升10%，每呎實用叫價16,000元。