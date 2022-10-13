專訪｜嘉華溫偉明：政府需保障市民財產　有責任不讓樓價下跌

本港樓市持續向下，最新官方樓價指數更創下三年半新低，加息壓力下，市場普遍預期本港樓價今年累跌至少一成。本地發展商嘉華國際（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明接受《香港01》專訪時表示，香港作為國際城市，政府有責任不讓樓價下跌，以發揮保障市民財產的功能。又指目前市況疲弱，建議本月中推出的《施政報告》可調整「過時又趕客」的樓市「辣招稅」。



房策不應只側重助年輕人上車

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，近年政府的房屋政策傾向於協助年輕人上車置業，他認為做法正確，不過應要循序漸進，而且也需要留意房屋政策並不一定是純粹引導市民買樓，「政府推出房策時，唔應該偏向某一方面嘅需求。」

他解釋，部分人可能一生人也未必擁有一項物業，個別人士或者喜歡租樓，寧願把財產投放在股市、銀行儲蓄等範疇上，部分基層人士甚至可能沒有置業意欲，一直居於資助房屋仍樂也融融，「生活一樣咁開心」，因此房屋政策不應只傾向鼓勵上車置業。

嘉華國際溫偉明表示，政府有責任保障市民財產、不讓樓價下跌。（張浩維攝）

年輕勞動力減少 政府應著力填補人才缺口

對於整體樓價走勢持續下滑，溫偉明表示，近年社會運動發生後，香港有一班年輕人選擇移民，不過及後政府推出放寬按揭計劃（林鄭PLAN），令當時二手樓價調整幅度不大。長遠而言，隨香港年輕勞動人口愈來愈少，年齡層也漸趨向老化，他認為政府需著力填補人才及人口空缺。

溫偉明又提到，政府過去有透過不同措施調控樓市，不過市場甚少留意一點就是政府有責任保障市民財產。他指，部分國家政權不穩、政策失當，導致物價及資產大幅貶值，但香港作為國際城市，政府過去採取很多措施讓本港各類資產水平處於國際前列，「唔少市民都係因為信𠵱個地方、信𠵱個政府先會作出投資，大家都唔希望見到貶值、資產化為烏有。」

溫偉明指，大家都唔希望見到（物業）貶值、資產化為烏有。（余俊亮攝）

政府應先保障市民生活質素及財產

溫偉明又指，部分市民可能沒有買樓，故樓市升或跌都沒有損失，不過有一班市民花了一生積蓄置業，「佢哋都希望物業可以保值，甚至乎是升值。」「所以唔好話政府托市，而係政府有責任令樓市唔好向下滑。」

他以強積金MPF為例，過去多年市民辛苦供款，原本作為退休保障，惟近一年卻大幅錄得虧損，直言「好傷、好令人谷氣」。溫偉明認為，政府若要求市民愛這個地方，至少要先行保障市民生活質素及財產，避免樓價再進一步下滑。

BSD向內地人徵30%重稅 「佢哋會心理唔平衡」

本月19日政府將公布新一份《施政報告》，溫偉明建議可考慮調整樓市「辣招」，其中買家印花稅（BSD）最為迫切需要調整，他解釋，目前香港人才短缺，本地年輕勞動力進一步減少，假若仍保留BSD，將難以吸納內地高端人才來港。他續指，香港作為中國一部分，辣招稅卻視來港買樓的內地人士為外國人，需要繳付30%「辣招稅」，直言「佢哋會心理唔平衡，邊有人會願意來港買樓。」

至於本身在港持有物業的人士買入第二間物業，需付樓價15%的從價印花稅（DSD & AVD），溫偉明認為此稅項同樣需要調整，因此稅打擊投資需求，令過千萬樓價的中價樓失去支持位。

溫偉明指，其實現時買樓收租普遍回報都是1厘至2厘，基本上屬「唔貪心的投資」，認為政府可考慮放寬限額，讓市民不需要繳付辣招稅買入第二套房，此舉可讓市民的資金繼續保留在香港境內。