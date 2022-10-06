大眾銀行7200萬買屯門啟民徑街市舖　年內斥資1.4億入市

大眾銀行再度入市買舖。大眾銀行繼3月份斥資6,850萬元購入油麻地彌敦道舖位後，新近再斥資7,200萬元買入屯門街市段啟民徑一個舖，即今年已斥資超過1.4億元買舖。

上述最新的屯門舖位成交為屯門啟民徑15號美恒樓地下11號商舖，面積約1,000平方呎，在9月19日以7,200萬元易手，新買家為大眾銀行（香港）有限公司（PUBLIC BANK （HONG KONG） LIMITED）。據了解，該舖位早前叫價高達9,000萬元。

舖位原由富邦銀行自用

至於舖位原業主為港基國際銀行，早於1996年以1,258萬元購入上址，惟該銀行於2004年被富邦銀行收購，該舖亦轉由富邦銀行（香港）有限公司FUBON BANK （HONG KONG） LIMITED持有。即是次易手，成交價較26年前，帳面升值5,942萬元或4.7倍。

事實上，大眾銀行在今年3月份亦入市舉動，當時該銀行以6,850萬元買入油麻地彌敦道486至488號益南華廈地下A舖。該舖位面積約1,500平方呎，原本亦由大眾銀行以每月14.28萬元租用，即由租戶變業主。