上環近1.4億商舖大刁取消　投資老手廖偉麟：輕微損失使費、時間

近年商舖及寫字樓物業售價由高位大幅滑落，吸引不少資深投資者大手入市撈底，惟近月市況繼續波動，市場再錄得逾億元大額物業交易取消個案。市場消息透露，上環南和行一籃子舖位及寫字樓在2月份以1.38億元予正八集團主席廖偉麟，不過該宗買賣近月取消交易，預計廖氏輕微損失交易費用等成本，涉及數十萬元。

正八集團主席廖偉麟回覆《香港01》表示，由於與賣方已簽下保密協議，不便透露詳情。不過他指出，該宗交易已經取消，又指純粹買賣細節未符合要求，是次取消僅錄得輕微損失，包括過程中的使費、律師費以及時間成本。

交易早前透過「買殼」形式進行

據了解，廖偉麟於今年2月份以1.38億元上環南和行大廈地下1號舖，以及一、二樓兩層寫字樓，地舖面積約3,305平方呎，一樓及二樓面積共約10,198平方呎，整批物業總樓面約13,503平方呎。而該宗買賣透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式進行，當時廖氏更指成交價較市價低30%，屬於「疫情價」。

不過據最新市場消息，買賣雙方已有共識取消交易，該一籃子商舖及寫字樓物業目前已回到原業主手中，並在市場上重新放售，叫價1.5億元，與早前叫價相同，而對比2015年買入價約1.3億元，則高出約2,000萬元。

正八集團主席廖偉麟指，整體市況最快在明年初改善，料寫字樓物業及一線核心區舖位將會受惠。（資料圖片）

廖偉麟：再平啲先考慮入市

對於短時間內會否再投資其他工商舖物業，廖偉麟則表示暫時觀望市況，遲下「再平啲先考慮入市」。他預計，隨政府落實放寬檢疫安排至「0+3」，而且短期內更有機會進一步放寬至「0+0」，相信整體市況最快在明年初改善，料寫字樓物業及一線核心區舖位將會受惠。

事實上，近日市場不時出現大額物業買賣個案取消交易的情況，如原由中建富通（0138）主席、麥浚龍父親麥紹棠持有的銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心19樓全層，今年6月以蝕讓價1.1億元沽出，接手新買家為港鐵前主席馬時亨長女劉馬露明。不過該宗交易已在9月底終止。