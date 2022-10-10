松本清旗艦店高兩層　下周五登陸Fashion Walk　恒隆會員優先入場

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」旗艦店將於10月21日在於恒隆旗下銅鑼灣商場Fashion Walk開幕。 是次分店屬在全港面積最大分店，樓高兩層，佔地逾8,500平方呎。

恒隆地產表示， 凡屬「hello恒隆商場獎賞計劃」會員可透過恒隆商場手機應用程式換領「matsukiyo 松本清」旗艦店VIP優先入場證，並可於10月18日率先入場購物。另外，松本清亦提供其他購物優惠，當中首500位成功換領之會員可於當日以九折購物、購物滿300元獲贈限定購物袋一個等等。

除了松本清旗艦店開幕外， Fashion Walk亦有四間全新商戶已經開幕。當中，瑞典香氛品牌BYREDO、主打寵物友善西式糕點店LIFETASTIC PETisserie、韓式Fusion居酒屋GYOJASANG，以及主打港式風味Fusion菜Second Draft。

恒隆會員最多獲200元恒隆電子購物禮券

同時，由即日起至2022年10月31日，市民透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello會員，並於恒隆旗下商場以電子貨幣消費滿3,000元，即可獲贈100元恒隆電子購物禮券；累積消費滿港幣5,000元，再送額外100元恒隆電子購物禮券，會員即最多可獲贈總共兩張港幣100元恒隆電子購物禮券。新會員完成限時任務，亦可再獲50元商戶電子劵。另外，hello會員惠顧指定食肆亦可獲不同優惠。