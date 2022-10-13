美聯：山頂南區洋房首三季量價俱跌　成交僅26宗按年跌54%

受疫情及全球經濟環境影響，加上內地來港資金亦受阻，超級豪宅需求減少，山頂南區洋房今年首三季交投表現遜色，額、量齊挫。美聯指，首三季山頂南區洋房買賣共錄約26宗，涉及成交金額約55.08億元，較去年同期分別下跌54%及71%。

美聯物業首席區域營業董事方富義表示，數字反映豪宅交投表現極為疲弱，並由本地買家支持。隨著近期多宗矚目大額成交帶動，若《施政報告》對樓市帶來利好消息，提供通關時間表，甚至取消買家印花稅（BSD），將有助吸引資金來香港，以及有利北水重回本港超級豪宅市場。

首三季總金額55億 按年跌71%

方富義稱，首三季山頂南區洋房共錄26宗買賣，山頂區佔3宗；另淺水灣、深水灣、壽臣山佔6宗；舂磡角、赤柱、大潭、石澳則佔17宗，涉及成交金額共約55.08億元。而去年同期區內則錄得56宗，成交金額達約188.8億元，即區內洋房成交量及成交金額分別下跌54%及71%。

南區舂坎角為豪宅集中地。（資料圖片）

市場憧憬施政報告公佈利好消息

若按區域統計，最大額洋房成交為山頂區為歌賦山里3至5號單號屋，成交額約4.3億元，呎價約100,023元；淺水灣、深水灣、壽臣山則以壽臣山15號7號屋、錄得成交額約8.7024億元及呎價約108,347元為最大額。

方富義指，市場正憧憬10月19日《施政報告》有利好消息公布，故若有一些政策或措施有利經濟及樓市，將會為市場「復常」帶來正面訊息。他指，近日見豪宅市場有「偷步入市」跡象，加上今年初山頂南區一幅南灣道地皮，以官地呎價新高成交，為洋房市道注入信心，山頂南區洋房於第四季表現或有望好轉。