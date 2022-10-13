荷里活巨星尚格雲頓叔父再賣西貢豪宅　一個月共套現7350萬

90年代荷里活著名動作影星尚格雲頓的叔父，近月頻頻沽售在港豪宅物業，新近再以4,200萬元沽出西貢西沙小築單號屋，持貨十六年帳面賺約2.16倍。連同上月賣出的西貢慶徑石全幢村屋，前後套現共約7,350萬元。

世紀21奇豐營業董事廖振雄指，新近成交的西沙小築F段單號屋，實用面積1,526平方呎，採四房間隔，設有1,023平方呎花園及359平方呎天台，外望開揚海景。洋房原叫價5,500萬元，近月以4,200萬元易手，高市價5%，呎價約27,523元，造價及呎價均屬屋苑近三年最高。

↓↓西沙小築F段單號屋相片↓↓

上月3150萬沽西貢慶徑石村屋

資料顯示，上述洋房原業主為競存有限公司（DORSHARE LIMITED），公司董事包括VAN DAMME, ALEX，即為荷里活動作巨星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）的叔父。他在2006年透過上述公司以1,328萬元購入洋房，是次沽貨帳面獲利2,872萬元或約2.16倍。

尚格雲頓的叔父在港持有多項物業，惟近月連環沽貨，如上月中以3,150萬元沽出西貢慶徑石單號全幢村屋，較十八年前買入價帳面勁賺2,070萬元，升值近兩倍。換言之，他過去一個月已連環沽出兩項物業，套現共約7,350萬元。