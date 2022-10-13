栢麗購物大道申增設自助餐廳、咖啡室等　規劃署不反對

尖沙咀栢麗購物大道一直因為公契限制而不准經營飲食行業，不過在今年5月份，其業主立案法團向城規會就大道申請改劃，擬用作「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室） 及「商店及服務行業」，相關比例擬不超過50%。規劃署對於上述方案表示不反對，方案將於明日（14日）由城規會進行審議，預計可獲通過。



相關部門：需注意污水渠接駁、分流

規劃署及相關部門表示，原則上不反對相關方案，不過需要申請人提出交通管制措施，盡量減少對附近道路的交通影響。又指擬議的食肆、商店料不會對環境造成不可克服的影響，但申請需要注意污水渠接駁，而分流工程亦需要令渠務署滿意。

此外，方案沒有增加額外的建築面積，栢麗購物大道上方的屋頂花園也不會受影響，周邊現有樹木、景觀也不受影響，因此署方未有反對相關方案。

上述申請涉及尖沙咀彌敦道111至139號、143至161號及165至181號，即整條栢麗購物大道地下及一樓，涉及68間舖位。物業現時屬休憩用地用途。地盤面積約58,234平方呎，現有總樓面約82,217平方呎。

申請人栢麗購物大道業主立案法團指，購物大道為構成香港歷史和特色重要的一部分，因應近年來香港社會經濟環境的範式轉移，特別是尖沙咀區的經濟環境轉變及旅遊購物者的減少，導致店舖關閉及城市活力下降，申請人建議從城市規劃方面取得一些彈性，以便日後將一些現有的零售商店轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途，為購物大道「重新注入城市生活」。