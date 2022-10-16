首三季工廈註冊按年跌28%　美聯︰料施政報告或推涉工商物業政策

本港外貿活動疲弱，市場持續憂慮本地的經濟狀況。美聯工商舖資料研究部資料顯示，9月工廈註冊量僅錄173宗，按月下跌11.3%，而註冊金額則錄17.34億元，按月下跌15.7%。同時，租務成交量亦從8月高位回落，但9月仍錄得超過500宗成交。該行預期，《施政報告》公布在即，政府或提出左右工商物業市場發展的政策，短期內市場將對後市持觀望態度。



今年工廈市場呈「售價跌、租金升」

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，9月工廈註冊量共錄173宗，按月下跌11.3%，而註冊金額則為17.34億元，按月下跌15.7%。總結今年首三季，工廈註冊量及金額共錄2,122宗及225.3億元，按年分別下跌28.5%及34.8%。

租售價方面，由於買家對後市持觀望態度，但本地商貿活動仍能維持正常，今年以來工廈租售價呈「售價跌，租金升」的背馳現象。反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數（MII）9月報381.5點，今年以來累跌1.1%，而反映指標工廈租金走勢的美聯工商物業租金指數（MIRI）最新則報150.8點，累升3.6%，並再創指數成立以來的歷史新高。

9月工廈註冊量共錄173宗，按月下跌11.3%。（馮國良攝）

荃灣、九龍灣工廈呎價跌逾4% 葵涌區表現佳

今年以來，平均呎價跌幅最大的兩區為荃灣及九龍灣，最新分別報4,173元和5,097元，分別累跌5.2%及4.4%。相反，葵涌區的表現最佳，平均呎價最新報4,249元，累升3.3%。

分區呎租方面，九龍灣區和柴灣區的平均呎租今年以來累升超過9%，最新分別報17.4元和15.7元，分別累升9.5%及9.3%。然而，觀塘區的平均呎租今年以來累跌4.0%，最新報19.3元，相信是由於該區仍有不少空置樓面待消化。

9月工廈板塊錄得兩宗逾億元成交，包括嘉民亞洲以3.68億元向梁紹鴻購入三湘九龍灣貨運中心1樓全層，嘉民亞洲自2021年起已購入同座的2、4、6及7樓多個單位，連同是次交易及最新在地庫的一宗成交，嘉民亞洲已在這座物業投資約15億元。

嘉民亞洲先後斥約15億元購入三湘九龍灣貨運中心多層樓面。

此外，扒王之王的創辦人李德麟和李凱年，早前亦將葵德工業中心1座的地下、1及2樓共7個單位以2.57億元售出，現時物業由公司持有。

至於租務市場繼續錄得大額貨倉成交。DON DON DONKI為擴充業務及提升營運效率，遂將原本位於嘉民葵涌物流中心的倉庫搬遷到荃灣嘉民達力中心地下的兩層單位，月租為131.7萬元。

投資市場未來將以分層工廈為主

美聯工商董事陳偉志表示，隨著《施政報告》本周公布，市場觀望政府會否提出影響工商物業市場發展的政策。此外，由於今年首三季錄得不少全幢工廈的成交，令市場上可提供的優質全幢工廈物業減少，預計投資市場未來將以分層或多層工廈成交為主。