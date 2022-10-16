450萬做藍籌屋苑業主　嘉湖山莊三房呎價跌至8200元

天水圍嘉湖山莊呎價不斷下試新低，有極低層三房戶以450萬元易手，呎價低至8,200元，重返2018年的水平。

市場消息指，嘉湖山莊新近錄得一宗二手成交，為7期景湖居7座極低層C室，單位實用面積546平方呎，三房間隔，鑽石廳開則，望內園景。業主九個月前開始放盤，由於屋內裝修欠奉，交吉放盤多時仍乏人問津，直至近日業主逐步下調叫價，由488萬降價至450萬元成功沽出，呎價8,242元，料為近年新低。

極低層、欠裝修 低銀行估價14%沽

參考個別銀行就上址的網上估價約為524萬元，即上述成交價較估價低約14%，兩者相差約74萬元。據悉，賣方於2002年以100萬元低價購入單位，持貨至今約二十年，現轉手帳面仍大幅獲利350萬元，期內升值3.5倍。

據資料，嘉湖山莊對上一宗呎價貼近8,000元水平的二手成交為2018年，當時景湖居14座低層B室，實用面積630平方呎，三房一套間隔，以520萬元成交，呎價僅約8,254元。

惟近期樓市回落，嘉湖山莊呎價再度回落至「8字頭」水平，對上一宗低價成交為翠湖居2座低層D室，實用面積與上址一樣、同為546平方呎，三房間隔，本月初以460.8萬元沽出，實用呎價8,440元，惟不足半個月呎價再創新低。