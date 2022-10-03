嘉湖山莊三房戶460.8萬易手　重回四年前水平　呎價僅「8字頭」

天水圍大型藍籌屋苑錄低價成交個案。區內嘉湖山莊一伙細三房戶，以460.8萬元沽元，成交價重回2018年水平。是次成交呎價僅8,440元，為罕見「8字頭」個案，亦為屋苑逾一年呎價新低紀錄。

中原地產分行分行經理曾慧敬表示，嘉湖山莊9月錄得約26宗成交，按月表現持平，10月暫錄得4宗成交。最新成交為成翠湖居2座低層D室成交，實用面積546平方呎，三房間隔，望內街景，叫價520萬元。

呎價8440元創屋苑逾一年新低

業主見加息後市況淡靜，而且單位屬低層戶，深知吸引力稍遜，加上最近港元匯價表現強勢，故願意減價，最終累減59.2萬元或11.4%，至460.8萬元沽出，造價回到2018年水平，呎價亦罕見「8字頭」，呎價8440元，創屋苑逾一年新低。

代理：市況波動 低價盤才能吸客

曾慧敬指，買家為元朗區租客，見最近樓價明顯回落，天水圍入場價較元朗便宜，故把握機會入市上車，同時又見上址業主肯大幅降價，考慮不久即決定承接。原業主則於2010年12月以183.8萬元購入單位，持貨近12年轉售，帳面獲利277萬元或1.5倍。

他又指出，最近政府放寬多項防疫揩施，市場期望通關，經濟復常，大市氣氛漸見改善，惟加息及疫情影響仍在，金融市場亦波動，買家入市態度依然審慎，只有低價盤才能吸引買家入市。