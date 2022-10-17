鄧成波家族放售西貢康定路1號　全幢意向價4.7億

西貢康定路1號全幢物業，現推出放售，業主意向價約4.7億元。物業前身為四洲集團大廈，2018年由「舖王」鄧成波家族以3.68億元購入並持有。

負責獨家代理放售的戴德梁行指，上述物業於 1993 年落成，位置鄰近半新樓逸瓏海滙，現為樓高4層的工廈貨倉，佔地約3.07 萬平方呎，建築面積逾10 萬平方呎。另約兩萬平方呎停車場未有計入批准面積，實際總面積約12萬平方呎。物業提供特大起卸區、提供7個貨櫃車車位及5個私家車車位。

戴德梁行資本市場部執行董事葉健均指，此類物業市場極為渴求。迎合現今工業主導，適合物流、冷鏈凍倉及集團自用等等。

西貢康定路1號。（戴德梁行提供）

申請作安老院舍發展獲批

西貢康定路早年獲改劃為住宅發展地帶，相鄰的4幢工廈亦是由鄧成波家族持有、現正一同放售，分別位於康定路 2、6、7、9 號，連同上述物業、合共5個地盤，現有規劃用途為「住宅（戊類）1」。

5個地盤去年底獲城規會批准興建5幢6層高的大廈，作安老院舍，共涉1,127個床位，總地盤面積約12.55萬平方呎，涉及可建總樓面約25.1萬平方呎，當中安老院舍的總樓面佔約23.6萬平方呎。

參考該區工廈早年主要由北海集團及四洲集團持有，至2018、2019年前陸續轉售，大部落入資深投資者「舖王」鄧成波家族手上。