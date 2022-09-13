鄧成波家族傳32億沽觀塘、旺角兩酒店　持貨五年帳面蝕2億

舖王鄧成波家族再度大手沽貨。市場消息透露，該家族最新以約32億元沽觀塘及旺角兩幢酒店，持貨4年至5年，帳面貶值2億元。據悉，新買家以共居空間品牌WEAVE LIVING的呼聲最高。《香港01》向買賣雙方查詢，其中鄧氏家族發言人表示，對相關買賣消息沒有回應；至於WEAVE LIVING則暫未回覆。

鄧成波家族沽出的兩幢酒店分別為觀塘悅品海景酒店，以及旺角旭逸酒店。其中位於偉業街的觀塘悅品海景酒店，前身為麗東酒店，提供598間客房，市傳成交價約24.7億元，平均每間房作價413萬元。鄧成波家族於2017年向恒地（0012）買入該酒店，當時買入價23億元，即持貨5年易手，帳面升值約1.7億元。

不過另一幢旺角旭逸酒店則需要蝕讓，該幅位於砵蘭街，提供199間房，市傳以約7.3億元沽出，平均每間客房作價366.8萬元。鄧氏家族於2018年以11億元向英皇國際（0163）購入酒店，持貨4年轉手，帳面蝕讓約3.7億元。上述兩幢酒店目前正用作檢疫酒店用途。而合計兩宗成交，鄧氏家族帳面蝕約2億元離場。

市傳新買家WEAVE LIVING 近年頻在港掃貨

據了解，上述鄧氏家族沽出的兩幢酒店，新買家為共居空間品牌WEAVE LIVING。事實上，WEAVE LIVING近年積極入市，如在8月份夥拍房地產投資管理公司領盛投資管理（領盛），以2.75 億元收購半山羅便臣道68號的全幢住宅物業；而在今年4月份又以13.75億元買入大角咀道86號九龍珀麗酒店全幢。