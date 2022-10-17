長沙灣睿峰基座商埸標售　鼎珮陳玉成：料樓市已近見底

長沙灣新盤睿峰近月入伙，發展商今日（17日）公布，推出其基座商場The Vertex Arcade招標出售，物業樓高三層，連同商場停車位及商場命名權，明日（18日）起展開招標，今年11月18日截標。並委任三大國際代理行高力、仲量聯行及第一太平戴維斯聯合獨家代理銷售。

VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，未有為項目定下意向價，商場內亦暫未作任何間隔改動，預期可劃出最少30個舖位。估計商埸全部租出，每月租金收入料達約200萬元。另外，高力香港董事總經理劉振江表示，項目的潛在買家為商場或舖位投資者，預期商場日後的地舖呎租約100元至200元，至於一樓至二樓的呎租約為30至50元水平。

樓市方面，陳玉成認為，即使美國加息，香港加息幅度仍少，並估計政府會推有利樓市的措施，相信樓市已近見底，今年第四季向好，預期明年初市況可望完全回復正常。

陳玉成又表示，睿峰自今年6月交樓後，已有約200個單位入伙，現時尚餘下約220伙未出售，當中包括開放式至三房間隔，集中為兩房單位。他預期，項目最快明年第一季收現樓推售，不過他亦指，倘若星期三公布的《施政報告》有利好本港樓市的政策出台，不排除會於提早於今季推售貨尾。