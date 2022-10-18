PARK YOHO Bologna首批50伙　折實均價1.3萬　開放式入場391萬起

新一份《施政報告》明日出爐，新地（0016）選擇在前一日開價。元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日（18日）公布首張價單，首批涉50伙，折實平均呎價為13,088元，折實售價由390.89萬元起，屬開放式戶型。新地副董事總經理雷霆形容，首張價單為「最強新盤價」。



全數單位折實低於900萬

首批50伙，涉開放式至三房戶型，當中開放式佔5伙、一房半佔7伙、一房複式佔16伙、 兩房佔5伙、三房佔17伙，實用面積由279至674平方呎，價單定價462.6萬至1,047.3萬元，價單呎價由14,661元至17,086元，以最高折扣15.5%計，折實售價由390.89萬至884.96萬元，折實呎價由12,388元至14,438元。整批定價市值約3.8億元。

新地代理總經理陳漢麟表示，一向以市價開盤，首張價單定價吸引，希望可以幫助市場上對該盤期待已久的置業者。又稱，集團有自己的推盤時間表，與《施政報告》出台的時間無關。項目將於今午開放現樓予準買家參觀，周日收票。

同時，發展商亦為一房複式戶提供漸進式供款辦法。陳漢麟指，若市場反應良好，不排除會將漸進式供款推至其他戶型。

536萬可入住現樓一房複式戶

當中，最平一伙屬於開放式戶型，位於8A座2樓D室，實用面積279平方呎，折實售價390.89萬元，折實呎價14,010元。至於首次推出的全新戶型、一房複式連套房單位，最平一伙折實售價536.4萬元，位於8B座2及3樓F室，實用面積433平方呎，折實呎價12,388元。

新地峻巒發展項目PARK YOHO，合共有七期，自2015年起分階段推出。參考中原數字，之前六期的首批單位折實均價由1.02萬至1.52萬元不等（見下圖）。而是次PARK YOHO Bologna折實平均呎價為13,088元。

至於其他周邊新盤方面，如港鐵錦上路站柏瓏 II，今年5月推出首批168伙，折實均價 17,898元，一房入場價由624.96萬元起；另外，元朗站The YOHO Hub去年12月推出，首批206伙，折實均價19,899元，一房入場價由685.16萬元起，不過此兩項目的位置極靠近港鐵站。

至於與PARK YOHO Bologna較相近的山水盈，2019年11月推出，首批67伙的折實平均呎價10,973元，三房戶入場價962.9萬元起。

↓PARK YOHO Bologna 示範單位↓

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首推一房複式戶型

新地峻巒發展項目PARK YOHO，位於元朗錦田北，涉及31座，提供逾3,000多伙。最新一期 PARK YOHO Bologna第1B期，提供164伙，分第8A及8B兩翼，屬七期項目當中伙數最少、密度最低。

PARK YOHO Bologna單位實用面積由257至1,155平方呎，包括連平台花園及連天台特色戶，以及全新戶型、即一房複式連套房及兩房複式連套房。若單計標準單位，面積則由270至674平方呎，包括開放式、一房、兩房及三房間隔。項目已屆現樓。