新地再推漸進式供款　PARK YOHO Bologna一房複式首年月供5971元

元朗錦田北PARK YOHO Bologna今日（18日）公布首張價單，涉50伙，折實平均呎價13,088元，折實售價由390.89萬元起。是次首推全新戶型一房複式戶，如買家購買相關一房複式戶型兼選用300日付款計劃，可獲發展商提供的「漸進式供款計劃」。

假設買家以個人名義買入一伙8B座2樓及3樓F室、屬一房複式間隔，扣除折扣優惠後，單位折實售555.45萬元，以貸款年期三十年計算，最高貸款額為樓價85%，買家首年的每月供款為5,971元，及後第2至3年的每月供款為7,531元，第4至6年每月供款為18,045元，第7年及以後的的每月供款26,602元。

參考PARK YOHO Bologna合共有22伙一房複式戶，面積一律面積433平方呎。新地代理總經理陳漢麟表示，是次為一房複式戶的買家提供漸進式供款辦法。若市場反應良好，不排除會將相關付款方法推展至其他戶型。

參考新地今年7月推出屯門新盤NOVO LAND 1A期時，亦有為15伙開放式單位的買家，提供「漸進式供款」計劃。惟此項計劃屬「先甜後苦」，除了第7年後的每月供款額大增外，利息支出亦會較傳統按揭多。以上述PARK YOHO Bologna一房複式計，第7年供款較首年大增3倍。