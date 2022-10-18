曾嘆上車難　乒乓女將蘇慧音4.1萬租大埔康樂園洋房

去年東京奧運後，部分港隊運動員獲得獎金後，均表示有意買樓置業。曾嘆上車難的奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音，近日卻選擇租樓住，斥約4.1萬元租住大埔康樂園單號屋。

中原地產分行區域營業董事吳啟業表示，新近租賃成交為大埔康樂園11街單號屋，屬三房連套房間隔，實用面積1,214平方呎，連約1,000平方呎花園，單位最初叫租4.3萬元，終減價2,000元至以4.1萬元租出，呎租約33.8元。

業主於2005年以890萬元購入單位，是次享約5.5厘租金回報。據悉，上述新租客為東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音。據知，她與家人想有較大生活空間，早前已睇樓一段時間，因鍾情上述屋苑環境舒適，故決定租入單位。

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蘇慧音與李皓晴及杜凱琹，為去年東京奧運乒乓女團銅牌得主，並獲恒基地產的恒基精英運動員嘉許計劃頒發250萬元獎金，由三人瓜分，即估計每人約得80餘萬元，若以上述洋房租金計，獎金大約夠交十九個月租。

曾指冀用獎金翻新父親球館

去年底蘇慧音接受媒體訪問時曾概嘆道，雖獲豐厚獎金亦難以上車，並透露儲下不少運動員津貼，但處於買樓與租樓的兩難局面。又指「完全想像唔到普通打工仔月入兩、三萬，點會夠錢買樓，係做唔到。」此外，她在另一訪問中又表示，其父親開設乒乓訓練中心，故她希望用獎金翻新父親的球館，讓小朋友有更好地方學習和訓練。

至於其隊友杜凱琹，去年11月有指以約970萬元購入火炭新盤星凱．堤岸一伙兩房單位，屬1座高層戶，實用面積542平方呎，兩房間隔，望遠山景，呎價約1.79萬元。由於杜凱琹在女單及混雙均獲第5名，粗略估計，杜凱琹獲得獎金至少145萬元，料足夠支付部分首期。至於港隊羽毛球運動員謝影雪亦曾到星凱．堤岸示範單位參觀，惟未聞入市。