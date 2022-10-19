施政報告｜減辣「冇影」地產界失望　學者︰樓價再上非港人樂見

【施政報告2022／施政報告／李家超】樓市呈下行，樓價已較高峰期回落7%，不少政商界人士近月紛提出「減辣、撤辣」的訴求，並憧憬新一份《施政報告》有利好樓市的措施。然而，特首李家超今日（19日）公布的《施政報告》對樓市著墨不多，除為海外專才「減辣」，並未推出任何利好樓市的措施。與此同時，報告卻重點提到要「重奪供應主導權」，多方面增加土地儲備。有學者認為，是次未有回應外界「救市」聲音，反映特首作風硬淨，而再刺激樓市向上亦非所有香港人樂見。



新一份《施政報告》對樓市著墨不多，較為焦點只有寬免海外人才在港置業的的印花稅，容許合資格的人士只要居港七年，便可申請退稅，稅率與本港永久居民首置稅率看齊。而報告所指的寬免稅項，屬於「招攬人才」措施之一，是為吸引外來人才來港，屬人口政策多於樓市政策。報告亦未有提及任何惠及本地人士置業、或短期提振樓市的措施，地產業界對此普遍表示失望。

欠樓市刺激方案 地產界感失望

其中發展商方面，地產建設商會執行委員會主席梁志堅直言「好難好滿意，認為政府可做多啲。」恒地（0012）營業（一）部總經理林達民亦認為，退稅措施屬「好消息」但不夠貼地。至於麗新發展（0488）高級副總裁潘銳民更指，新措施對正在下跌的樓市「冇太大幫助」，報告以長遠房策為主，欠短期樓市刺激方案，直言感失望。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興則支持退還額外印花稅，惟認為等待七年時間太長；至於地產代理中原集團創辦人施永青認為《施政報告》提及的減辣措施「減唔夠」。

寬免海外人才辣稅 短期難提振樓市

事實上，即便是寬免海外人才在港置業的辣稅，亦難以刺激樓市。一來海外人士是否來港取決於工作機會及出路，二來專才流動性高，來港工作數年也不一定要「落地生根」和買樓，部分獲公司租津的人才亦會選擇租樓住。再者，居港七年才可申請退稅，短期難有大批購買力流入樓市。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指，估計受惠人士主要是已來港居住近五年或以上的人士，預計相關人數約有18.4萬人。惟當中有多少人會成為港樓的新動力，仍是未知之數。

李家超在宣讀《施政報告》之後記者會上亦表示，知道個別人士的期待，但考慮到整體關注點，現階段只推出最適切香港目前情況的措施。在此之前，李家超亦曾表明，希望本港樓價能夠保持穩定，不希望波動太大。

議員：樓市非最迫切議題

立法會議員梁文廣認為，是次《施政報告》是緩急先後、「急社會所急」，他認為，現時樓市雖有下調，但仍相對穩定，而且現時中產或負擔能力較高的人士，置業意欲可能不高，但情況未至於會嚴重窒礙其生活規劃或安排。但另邊廂，很多基層人士輪候公屋多年，受住屋問題影響十年八載，故是次《施政報告》提出加快建公營房屋、甚至是吸引人才是「急社會所急」，方向正確。他又認為待四個月後的《財政預算案》再著墨樓市措施也未嘗不可。

對於商界期望落空，港大教授葉兆輝認為，目前香港最首要是推動經濟發展，「呢一刻究竟咩係對香港最重要呢？樓價已經升至高位、全球最貴，樓價再上非所有香港人樂見。政府冇需要為你托市，」他認為政府是希望樓市可以軟著陸。

而在未有任何「救市」舉措之際，是次《施政報告》更提到要「重奪供應主導權」，主導土地供應，包括透過加快審批圖則，降低舊樓強拍門檻、縮短私樓造地建屋時間等，強調政府角色。有學者認為，過往政府太配合地產商聲音，是次特首李家超未有作出「救市」行動，突顯其作風硬淨，不畏商界壓力，而重奪供應主導權的表述更屬史無前例，地產商相關影響力料無可避免逐步下降。