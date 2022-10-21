一手業主346萬沽太和中心殘裝兩房　創屋苑六年新低｜單位直擊

鄰近港鐵站的新界屋苑大幅跌穿四球、低市價15%成交個案。大埔太和中心一伙低層殘裝兩房戶以346萬元沽出，呎價1.17萬元。該屋苑過去五年的成交價一直徘徊四球或以上，是次成交價創屋苑近六年新低水平。

美聯首席高級營業經理周南輝表示，上述成交為大埔太和中心1座低層G室，實用面積294平方呎，屬兩房單位，間隔方正實用，雖然位處低層，但景觀開揚。原業主早前開價368萬元已屬相當低水平，惟獲區内上車客議價後再減22萬元，終以346萬元成交，成交呎價約11,769元，低市價15%。

銀行估價介乎399萬至405萬

據網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為405萬元，而中銀則為399萬元。反映最新成交價較估價低13至14.6%。

原業主為一手業主，早於1986年以23.36萬元一手購入單位，持貨36年，帳面獲利約322.6萬元，期内物業升值13.8倍。

↓↓太和中心1座低層G室放盤相片↓↓

代理：一手業主自用多年 不介意低價沽貨

周南輝又表示，該屋苑過去五年的成交價一直徘徊四球或以上，是次成交價創屋苑近年新低水平，更直言「差唔多係8年前、10年前水平」。他又指出，上述成交是正常單位，不是凶宅、另類單位，但單位內部裝修殘舊，加上業主為早年入市的一手自用業主，因此不介意低價沽貨。

翻查過去成交紀錄，屋苑上一個成交價低位已追溯至2016年11月，當時2座低層E室，成交價344.8萬元。太和中心早於1987年入伙，設2座，提供384伙，全部單位面積均為294平方呎。該屋苑距離港鐵太和站不足7分鐘步程。